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Sungurlu Belediyesi doğaya yem bıraktı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yaban hayvanları için yol kenarlarına yem bırakıldı.

21.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:18Sungurlu Belediyesi doğaya yem bıraktı
'un ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yaban hayvanları için yol kenarlarına yem bırakıldı.

Sungurlu Belediyesi'nden yapılan açıklama da, kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bırakıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Zabıta ekiplerince yapılan çalışmada buğday, bayat ekmek, simit gibi unlu mamullerinden oluşan yem ile hayvanların yem ihtiyacı karşılanmış oldu. Kar yağışının devam etmesi halinde bu faaliyetimiz devam edecek" denildi. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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