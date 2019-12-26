Haberler » Güncel » Sungurlu Belediyesi, Mustafa Janberk için harekete geçti - Haber

Sungurlu Belediyesi, Mustafa Janberk için harekete geçti

Sungurlu Belediyesi, genetik kan hastalığı olan ve kemik iliği nakli bekleyen 3 yaşındaki Mustafa Janberk Ağuş ile ilik nakli bekleyen tüm hastalar için bir kampanya başlattı.

26.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:52 Sungurlu Belediyesi, Mustafa Janberk için harekete geçti
Belediyesi, genetik kan hastalığı olan ve kemik iliği nakli bekleyen 3 yaşındaki Mustafa Janberk Ağuş ile ilik nakli bekleyen tüm hastalar için bir kampanya başlattı.

Gerekli kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçilmesi için Başkan yardımcılarına talimat veren Başkan Şahiner, "Evladımızı sosyal medyada ve haberlerde gördüm. Onun gibi umutla hayata tutunmaya çalışan birçok evladımızın olduğunu biliyoruz. İnşallah bizde elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmak istiyoruz. Bunun için gerekli çalışmalarımız başladı. Hemşerilerimizden ricam, bu evlatlarımıza umut olalım. Kampanyamıza katılmak isteyen vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini bize ulaştırmaları yeterli. Çalışmalarımız tamamlanınca bağış tarihimizi belirteceğiz. "dedi

Şahiner, "İlçemiz genelinde başlatılacak olan bağış kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlarımız 444 02 19 numaralı telefondan belediyemize ulaşarak isimlerin yazdırabilirler" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Sungurlu, Genetik, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:34   15 yaşındaki çırağa palangalı işkence, ağabeyine dayak iddiası (Tekrar) - Haber
13:33   Üsküdar'da müzik, şiir ve komedi bir araya geldi - Haber
13:32   Hakkari'de zabıta ekiplerine trafik eğitimi verildi - Haber
13:32   Gaziantep'te 3 yıldır kayıp olan kişiyle ilgili bir şüpheli daha tutuklandı - Haber
13:31   Hatay'da sağanak - Haber
12:10   Oğlunu kaybettikten sonra gelen makbuzla bir kez daha yıkıldı - Haber
12:09   Dere taştı, Bartın-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı - Haber
11:29   Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı - Haber
11:22   Çekilişe sayılı günler kala Antalya'da yılbaşı biletlerinin yüzde 95'i satıldı - Haber
11:14   Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Karadeniz'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı - Haber
26.12.2019 13:42:40