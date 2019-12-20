Haberler » Güncel » Sungurlu Belediyesi yüzleri güldürüyor - Haber

Sungurlu Belediyesi yüzleri güldürüyor

Engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımında bulunan Sungurlu Belediye Başkanlığı yine bir vatandaşın daha bu konuyla ilgili talebini yerine getirdi.

20.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:32 Sungurlu Belediyesi yüzleri güldürüyor
Engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımında bulunan Belediye Başkanlığı yine bir vatandaşın daha bu konuyla ilgili talebini yerine getirdi.

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Kayar ailesini ziyaret ederek tekerlekli sandalyeyi aileye teslim etti.

Taleplerini yerine getiren Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e teşekkür eden Nevzat Kayar, "Babam kronik rahatsızlıkları sebebiyle hareket etmekte zorlanıyor. Bizi geri çevirmeyerek yardımcı olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. "dedi. - ÇORUM

Sungurlu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:01   Hafif ticari araç, pulluk takılı traktöre çarptı: 2'si ağır 3 yaralı - Haber
13:01   Minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı - Haber
13:01   Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı - Haber
12:57   Varto'daki öğrencilere kitap yardımı - Haber
12:56   Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında esir takası yapıldı - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:53   Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona düştü - Haber
11:31   Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu - Haber
20.12.2019 13:02:06