14.06.2019 12:31
Haberler»Güncel » Haber

Sungurlu'da 3 günde 159 ünite kan toplandı

Sungurlu

Türk Kızılay'ı Derneği Çorum Kan Bağış Merkezi tarafından Sungurlu'da başlatılan kan bağışı kampanyasında 159 ünite kan toplandığı bildirildi.

Türk Kızılay'ı Derneği Çorum Kan Bağış Merkezi tarafından Sungurlu'da başlatılan kan bağışı kampanyasında 159 ünite kan toplandığı bildirildi.

Kızılay Çorum Şube yetkilileri, Çorum Kan Bağışı Merkezi tarafından Atatürk Meydanı'nda Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri düzenlenen kampanya kapsamında 200 kişinin başvuruda bulunduğu, ilk gün 48, ikinci gün 55 ve son gün 56 olmak üzere toplamda 159 ünite kan toplandığını söyledi.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Kızılay Çorum Şube yetkilileri, kurtulacak bir hayatın bağışlanan kanlara bağlı olduğunu söyleyerek, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ettiler. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Kızılay, Çorum, Sungurlu, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:53 Doğduğundan bu yana saçına makas değmedi
12:53 Türkmen Şelalesine bırakılan atıkları öğrenciler temizledi
12:53 Çakırhüyük ÇPAL'den yılsonu gösterisi
12:52 Sözcü davasında savunma için son kez süre verildi
12:52 Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak'tan Nihat Özdemir'e ziyaret
12:52 Türk ve Suriyeli toplam 730 bin öğrenci karne sevinci yaşadı
12:51 CSKA Moskova, Will Clyburn'un sözleşmesini 3 yıl uzattı
12:51 DHA DIŞ - JLL raporu: Dünyanın en eğitimli kenti Londra
12:51 JLL raporu: Dünyanın en eğitimli kenti Londra
12:51 BURDUR Özel öğrencilerden yıl sonu şenliği
12:51 Altın fiyatları
12:51 Bakan Selçuk öğrencilere karne dağıttı
12:51 BÜ ile İÜ'den Parkinson araştırması
12:50 Vali Doğan: "Jandarma Teşkilatı, devletini huzur içinde yaşatmak için çalışıyor"