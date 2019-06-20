20.06.2019 09:36
Haberler» Güncel» Haber

Sungurlu'da çaylar taşma noktasına geldi

Sungurlu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir süredir devam eden yağışlar sonucunda ilçede bulunan çaylar taşma noktasına geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir süredir devam eden yağışlar sonucunda ilçede bulunan çaylar taşma noktasına geldi.

Son 10 günde etkili olan yağışlarla birlikte Sungurlu'nun içinden geçen Di ve Budaközü çayları taşma noktasına geldi.

Dün gece yağan yoğun yağmur yağışı ile birlikte Budaközü ve Di çayların hayli yükseldiği görülürken alarm zilleri çalıyor. Budaközü ve Di çayı yakınında oturan vatandaşlar, yaşanabilecek taşkınlara karşı tedirgin.

Vatandaşlar, "Son yaşanan yağışlarla birlikte çaylar taşma noktasına geldi. İnşallah yağmur suları aşırı taşkınlara sebebiyet vermez" şeklinde konuştu. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Çorum, Sungurlu, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:59 Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan araç devrildi: 11 yaralı
10:59 İstanbul merkezli terör operasyonu
10:59 Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması
10:58 Genelkurmay çatı davası sanıklarına ceza yağdı-Arşiv -2
10:57 DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
10:56 Yuvadan düşen yavru kızıl şahinlere jandarma sahip çıktı
10:56 Yaz gelince Ovacık kelebeklerle şenlendi