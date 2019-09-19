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Sungurlu'da gaziler günü törenle kutlandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19.09.2019 14:40Sungurlu'da gaziler günü törenle kutlandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen programda bir konuşma yapan Garnizon Komutanı Çağlar Kekeç, "Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve yüce Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla canını feda eden gazilerimize vefa duygusunun ifadesi olarak ülkemizde her yıl 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır" dedi.

Şiirlerin okunmasıyla devam eden program, Sungurlu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ziyaretinin ardından sona erdi.

Programa Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Garnizon Komutan Çağlar Kekeç, Belediye Başkan vekili Bahri Sezen, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Murat Bağıröz, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler ve yakınları katıldı. - ÇORUM

19 Eylül Gaziler Günü, Sungurlu, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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