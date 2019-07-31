Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

31.07.2019 18:04 Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Baktat Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Hüseyin Yüzer yönetimindeki 41 AAR 691 plakalı otomobil ile aynı istikamete seyir halinde olan İbrahim Çelenkoğlu yönetimindeki KR GO 374 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Hatice Yüzer ve Emine Çelenkoğlu yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:33   Buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü
23:02   Günlerdir boynundaki kavanozla yaşayan kedi sonunda kurtarıldı
23:02   ABD'de Süper Hornet savaş uçağı Ölüm Vadisi'ne düştü
22:57   Kız arkadaşını tabanca ile öldüren şahıs yakalandı
22:50   Kadına kurşun yağdıran şahıs yakalandı
22:46   Türkiye'nin konuştuğu kedi sonunda kurtarıldı
22:28   KKTC'de iş kazası: 1 ölü, 2 yaralı