17.06.2019 14:40
Haberler»Güncel » Haber

Sungurlu'da ilk buğday borsa'ya geldi

Sungurlu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yılının ilk buğdayı, Sungurlu Ticaret Borsası'na geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yılının ilk buğdayı, Sungurlu Ticaret Borsası'na geldi. Bahşılı Köyü'nden gelen buğday geleneksel satış yöntemiyle satıldı.

İlçeye bağlı Bahşılı Köyü'nde Mustafa Olcak'a ait tarladan biçilen ekmeklik buğday, Sungurlu Ticaret Borsası'na getirildi. Olcak tarafından getirilen 1,5 ton buğday, kilosu 1.334 TL'den Mustafa Kürbüz tarafından satın alındı.

Yılın ilk buğday ürününün satışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, "Bahşılı Köyü'nde Mustafa Olcak isimli çitçimize ait tarladan biçilen buğday, Borsamıza getirilerek satışı yapıldı." ifadelerini kullandı. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Çorum, Sungurlu, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:32 Kuşaktan kuşağa geçen bıçakçılık
15:32 Karadeniz sahillerinde 17 günde 138 boğulma vakası önlendi
15:32 Ahlat'ta bahar şenliği
15:32 Adile Naşit'in 89. Doğum Günü BAKSM'de Kutlandı
15:31 Yörük Ali Efe, Yenipazar'daki mezarı başında anıldı
15:31 Pervari'de tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
15:31 YPG/PKK'nın sözde asayiş binasının önünde saldırı