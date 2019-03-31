Sungurlu'da İyi Parti Adayı Abdulkadir Şahiner Kazandı

Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde belediye başkanlığını İyi Parti Abdulkadir Şahiner
kazandı.
Sungurlu'da kurulan 190 sandıkta kullanılan oyların 8 bin 426 oyu alan Abdulkadir Şahiner belediye başkanlığını kazanırken, AK Parti
adayı İlyas Özkan
, 8 bin 277, MHP
adayı Şaban Köyhanoğlu
bin 893 oy aldı.
Abdulkadir Şahiner kimdir: 1967 yılında Sungurluda doğdu. İlköğrenimini Sunguroğlu İlköğretim Okulunda, Lise öğrenimini Sungurlu Lisesinde tamamladı. 30 Mart 2014' de yapılan
Mahalli İdareler Seçiminde Sungurlu Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır. - ÇORUM
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Kaynak: İHA