Sungurlu'da koronavirüs tedbirleri
Sungurlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İlaçlama ekipleri, tüm önlemleri alarak belediyeye ait araçlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
12.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:46
Sungurlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İlaçlama ekipleri, tüm önlemleri alarak belediyeye ait araçlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Koronavirüs için kollarını sıvayan belediye ekipleri, insan sağlığını tehdit etmeyecek dezenfekte malzeme kullandıklarını belirtti.
Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri; "Belediyemize ait toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyon işlemleri bugün itibariyle başlamış olup, düzenli olarak yapılacaktır. İlimizde ve ilçemizde herhangi bir koronavirüs vakası yetkili merciler tarafından açıklanmamıştır. Kentimiz açısından olumlu bir durumdur. Ancak biz her ihtimale karşı tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ÇORUM
Koronavirüs için kollarını sıvayan belediye ekipleri, insan sağlığını tehdit etmeyecek dezenfekte malzeme kullandıklarını belirtti.
Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri; "Belediyemize ait toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyon işlemleri bugün itibariyle başlamış olup, düzenli olarak yapılacaktır. İlimizde ve ilçemizde herhangi bir koronavirüs vakası yetkili merciler tarafından açıklanmamıştır. Kentimiz açısından olumlu bir durumdur. Ancak biz her ihtimale karşı tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ÇORUM
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, Sungurlu, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi