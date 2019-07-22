Haberler» Güncel» Haber

Sungurlu'da kurban bayramı hazırlıkları başladı

Sungurlu Belediyesi Kurban Bayramı öncesi Mezbahane de hazırlıklara başladı.

22.07.2019 11:06 Sungurlu
Sungurlu Belediyesi Kurban Bayramı öncesi Mezbahane de hazırlıklara başladı.

Kurban Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde, Sungurlu Belediyesi gerek kurbanlık satışı, gerek ise kurban kesimi ile ilgili gerekli hazırlıklarına başladı.

Sungurlu Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Yeri'nin fiziki ortamını bayrama hazırlayan belediye ekipleri, alanın sağlıklı ve donanımlı bir hizmet verebilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kurban Bayramında kurban satışları, Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan mezbaha yanında olan hayvan pazarında yapılacak. Satıcı ve alıcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan alanda, temizlik yapılıp zemin uygun hale getirildikten sonra, satış yerleri oluşturulmaya başlandı. Sungurlu Belediyesi tarafından kurbanlık satış noktası olarak belirlenen Hayvan Pazarının dışında satış yapılması kesinlikle yasaklanırken, yasağa uymayanlara ise Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerekli cezai işlem uygulanacak. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Kurban Bayramı, Sungurlu, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:20   Erzurum Kongresi 100'üncü yılında uluslararası sempozyumu düzenlenecek
11:20   4. Etap TOKİ'de kazı ve hafriyat çalışmaları başladı
11:20   Minibüs seyir halinde alev alev yandı
11:20   İstanbul'da yarım ton uyuşturucu ele geçirildi
11:20   Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano öldü
11:19   Başkan Altay, Doğanhisar Şehir Konağı'nı inceledi
11:19   Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: F-35 programından çıkarılmadık