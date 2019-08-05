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Sungurlu'da mezarlıklar bakıma alındı

Sungurlu Belediyesi yaklaşan Kurban bayramı öncesinde ilçe mezarlıklarını bakıma aldı.

05.08.2019 16:14 Sungurlu'da mezarlıklar bakıma alındı
Sungurlu Belediyesi yaklaşan Kurban bayramı öncesinde ilçe mezarlıklarını bakıma aldı.

Her yıl düzenli olarak mezarlıkların bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini dile getiren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mezarlıklar içindeki kuruyan otlar ve kuruyan ağaç dalları temizlenerek, dikenler ve yabani otlar kesiliyor" dedi.

Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat şekilde yapmalarını amaçladıklarını belirten Şahiner, çalışmaların Kurban Bayramı öncesi tamamlanacağını ifade etti. - ÇORUM

Kurban Bayramı, Sungurlu, Güncel

Kaynak: İHA

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