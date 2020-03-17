Sungurlu'da okullar corona virüse karşı temizleniyor
Sungurlu İlçe Merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında, corona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı okulların iki hafta süreyle tatil edilmesinin ardından okullarda temizlik çalışmalarına hız verdi.
17.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:17
Sungurlu İlçe Merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında, corona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı okulların iki hafta süreyle tatil edilmesinin ardından okullarda temizlik çalışmalarına hız verdi.
Okullarda yapılan dezenfekte çalışmalarının yanı sıra korona virüse ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı periyodik olarak sınıfları, tuvaletleri, koridorları ve merdivenleri detaylı bir şekilde temizlendi. - ÇORUM
Okullarda yapılan dezenfekte çalışmalarının yanı sıra korona virüse ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı periyodik olarak sınıfları, tuvaletleri, koridorları ve merdivenleri detaylı bir şekilde temizlendi. - ÇORUM
Kaynak: İHA
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