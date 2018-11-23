23 Kasım 2018, 15:39
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Sungurlu'da Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Sungurlu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şekerpınar Mahallesi'nde E.Y'nin yönetimindeki 19 SE 124 plakalı otomobil, T.K'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü T.K. ile beraberindeki E.C.K. yaralandı.

Ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.C.K, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şekerpınar,Çorum,Sungurlu
23 Kasım 2018 Cuma 15:39