Sungurlu'da Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Şekerpınar
Mahallesi'nde E.Y'nin yönetimindeki 19 SE 124 plakalı otomobil, T.K'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü T.K. ile beraberindeki E.C.K. yaralandı.
Ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.C.K, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Şekerpınar,Çorum,Sungurlu