Sungurlu'da tatil bilançosu ağır oldu

Kaynak: İHA

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 9 günlük bayram tatili boyunca meydana gelen 11 ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.İlk kaza Sarıcalar Köyü'nde meydana geldi. İ.G. (64) yönetimindeki traktör, arazi yolundan köye dönüş yaptığı sırada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun sol tarafında bulunan taşlara çarparak devrildi. Kazada sürücü İ.Ö. hayatını kaybederken, F.G. (39) ve İ.G. (15) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.'Traktörün altında can verdi'Edinilen bilgilere göre kaza ilçeye bağlı Topuz Köyü, Ekinözü mevkiinde meydana geldi. Seyit Ali Kubaş (45) yönetimindeki traktör arazide çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazayı görenler, 112 Acil Sağlık ve jandarmaya haber verip, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, devrilen traktörün altına kalan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.'Motosiklet devrildi: 1 yaralı'Kaza Akçalı Köyü'nde meydana geldi. E.K. (16) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Hayati tehlikesi bulunmayan şahıs Sungurlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.'Traktörden düşen kadın yaralandı'Turgutlu Köyünde H.Ü. (34) isimli bayan kendilerine ait traktörün üzerinden toprak zemine düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı sevk edildiği Sungurlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.'Otomobil devrildi: 3 yaralı'Kaza Sungurlu-Çankırı karayolunun 30 kilometresinde meydana geldi. Çadırhöyük köyü mevkiinde B.Ö. (49) isimli şahıs yönetimindeki araç Çankırı'dan Sungurlu istikametine seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarağına devridi. Kazada sürücü B.Ö. (49) ile araçta yolcu olarak bulunan Ü.Ö. (46) ve K.Ö. (12) yaralandı. Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.'Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı'Kaza Çorum-Sungurlu karayolunun 65 kilometresi Gaffurlu köyü mevkiinde meydana geldi. L.İ. (32) yönetimindeki otomobil, Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan refüje çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araç sürücü L.İ. (32) ile araçta yolcu olarak bulunan E.İ. (86) yaralandı. Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.'Otomobil şarampole girdi: 2 yaralı'Kaza Boztepe Köyü mevkiinde meydana geldi. A.S. (72 yönetimindeki araç, Sungurlu'dan Çankırı istikametine seyir halinde iken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan şarampole girdi. Kazada araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan G.S. (64) yaralandı. Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.'Alkollü sürücü kaza yaptı'Sungurlu istikametinden Kışla Köyü istikametine seyir halinde olan R.K.(45) yönetimindeki traktör, Kışla köyü girişine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kayıp etmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1.60 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsüyaralandı. Yaralı sürücü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.'Motosiklet devrildi: 1 yaralı'Sungurlu'dan Alaca ilçesi istikametine seyir halinde olan E.Ş.(31) yönetimindeki motosiklet, Ekmekçi köyü mevkiine geldiğinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı Sungurlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisini müteakip ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.'Aracı toprak zemine kaptırdı: 3 yaralı'Kaza Sungurlu-Alaca karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. D.D.(42) yönetimindeki otomobil Alaca'dan Sungurlu istikametine seyir halinde iken Salmanköy kavşağına geldiği sırada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek toprak zemine kayması sonucu kaza meydana geldi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan N.D. (36), U.K.D. (17) ve H.C.D. (14) yaralandı. Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.'İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı'Kaza Sungurlu-Alaca karayolunun 15. kilometresi Gökçam köyü mevkiinde meydana geldi. Sungurlu 'dan Alaca istikametine seyir halinde bulunan H.K. (29) yönetimindeki otomobil, önünde seyir halinde bulunan M.B. (27) yönetimindeki aracın aniden yavaşlaması sonucu araca arkadan çarpması neticesinde kaza meydana geldi. araçlarda yolcu olarak bulunan E.K. (28), B.K. (15), K.B. (31) ve E.B.B. (11) yaralandı. Yaralılardan B.K., K.B. ve E.B.B. Sungurlu Devlet Hastanesine sevk kaldırılırken, E.K. ise hamile olması nedeniyle Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - ÇORUM