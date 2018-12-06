Sungurlu Devlet Hastanesi'ne "Anne Dostu Hastane" Unvanı

06 Aralık 2018 Perşembe 14:34



06 Aralık 2018 Perşembe 14:34

Sungurlu Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığından "Anne Dostu Hastane" unvanı almaya hak kazandı.Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığınca yürütülen "Anne Dostu Hastane Programı" kapsamında Sungurlu Devlet Hastanesinde anne ve anne adayları için mahremiyete dayalı tek kişilik doğum üniteleri ve gebenin, istediği uygun bir refakatçi ile kendilerini rahat, ev ortamında hissedebilmeleri, hareket özgürlüğü sağlamalarına yönelik alanlar oluşturuldu.Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığından bir heyetin denetlediği Sungurlu Devlet Hastanesi, "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı.Çorum Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı, Anne Dostu Hastane belgesini Sungurlu Devlet Hastanesi Başhekimi Fatma Özak Batıbay'a takdim etti.Sobacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sungurlu Devlet Hastanesinde Anne Dostu Hastane çalışmaları kapsamında önemli düzenlemeler yaptıklarını söyledi.Anne ve anne adayları için oluşturulan fiziki mekanlarla normal doğumun özendirilmesinin, ayrıca doğumdan sonra anne ile bebeğin bir an evvel buluşmasını sağlayarak bağlılığı ilk andan itibaren oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Sobacı, şöyle konuştu:"Anne Dostu Hastane unvanı alan Sungurlu Devlet Hastanesinde tüm eğitimlerini alan nitelikli sağlık personelimizle, anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmaları sağlamıştır. Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının en temel hakkıdır. Tüm eğitimler ulusal standartlara uygun hazırlanmaktadır. Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmakta, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmaktadır."