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Sungurlu Gençlik Merkezi'nde maske mesaisi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Gençlik Merkezi'nde sağlık çalışanları ve diğer kurumlarda çalışan personellere destek olmak amacıyla korumalı maske üretimi gerçekleştirildi.

04.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:55
Sungurlu Gençlik Merkezi'nde maske mesaisi
Çorum 'un Sungurlu ilçesinde, Gençlik Merkezi'nde sağlık çalışanları ve diğer kurumlarda çalışan personellere destek olmak amacıyla korumalı maske üretimi gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan Korumalı Maske Üretimi Projesi kapsamında Sungurlu Gençlik Merkezi de çalışmalarına başladı.

Gençlik Merkezinde üretilen korumalı maskeler Sungurlu Devlet Hastanesi, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sungurlu Toplum Sağlığı Merkezine teslim edildi.

Sungurlu Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Esat Buğdaylı, toplum sağlığını tehdit eden Korona virüs (Covıd-19) salgını sebebiyle devletin salgının yayılma hızının önüne geçilmesi noktasında tüm kurumlarıyla seferber olduğunu belirterek, "Yerli ve milli dinamikler harekete geçirildiği zaman biz bize yeteriz. Vatandaşlarımız devletimizin aldığı tedbirleri harfiyen uyguladığı takdirde bu salgını yeneceğimize inancım tamdır. Bu zorlu dönemde özverili ve fedakarlıkla görevini yapan sağlık çalışanlarımıza, bütün kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkürü borç bilirim. Ayrıca koruyucu maskenin Sungurlu'da Sungurlu Gençlik Merkezi tarafından üretilip sağlık çalışanları ve diğer kurum çalışanlarımızın kullanımına sunulması bizi mutlu etmiştir" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Sungurlu, Çorum, Güncel
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