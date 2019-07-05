05.07.2019 17:34
Haberler» Güncel» Haber

Sungurlu kent konseyi yönetimi belirlendi

Sungurlu kent konseyi yönetimi belirlendi

Sungurlu Kent Konseyi'nin yeni yönetimi, gerçekleştirilen seçimde belirlendi.

Sungurlu Kent Konseyi'nin yeni yönetimi, gerçekleştirilen seçimde belirlendi. Sungurlu Kent Konseyi Başkanlığı'na Fatih Bahtiyar seçildi.

Sungurlu Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu'na Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, sendika temsilcileri ve serbest meslek sahiplerinden temsilciler katıldı.

Fatih Bahtiyar'ın başkanlığa seçildiği toplantının seçim sonucunda yürütme kurulu şu isimlerden oluştu: "Atilla Özten, Adil Uzar, Dursun Kanmış, Ramazan Kayretli, Osman Erzurum, Hacı Ali Güneşligün, Sultan Uzar, Rukiye Tütüncüoğlu ve Kazım Pugur" - ÇORUM
Kaynak: İHA
Kent Konseyi, Sungurlu, Fatih, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:42   Soylu: "Kıbrıs meselesi, bizim milli davamızdır"
18:41   MERSİN Belediye başkanının vurduğu öne sürülen kız kardeşi kurtarılamadı
18:39   Reyhanlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 Suriyeli öldü (6)- Yeniden
18:38   DADD Karadeniz Yat Rallisi'ne katılan yatlar, İnebolu'da
18:38   GÜNCELLEME 2- Sarar çiftinin evindeki soygun
18:38   PYD/PKK'nın Suriye'deki zulmü kitaplaştırıldı
18:37   Erdek'te sulama barajı devreye giriyor