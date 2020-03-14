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Sungurlu MYO kampüsü açılışı iptal edildi

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu yeni kampüsünün açılışı iptal edildi.

14.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:41
Sungurlu MYO kampüsü açılışı iptal edildi
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu yeni kampüsünün açılışı iptal edildi.

Hitit Üniversitesi'nden yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi; "Dünya genelinde baş gösteren Koronavirüs ile mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından alınan tedbirler gereğince 17 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Üniversitemizin 14. kuruluş yıldönümü etkinlikleri ve Sungurlu Meslek Yüksekokulu Kampüsümüzün açılış töreni iptal edilmiştir" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Hitit Üniversitesi, Koronavirüs, Sungurlu, Güncel

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