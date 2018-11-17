Süngütepe Gazisi Evini Döndü

Hakkari
'de meydana gelen patlamada gazi olan Piyade
Er Fatih Özkan
baba evine döndü.
Hakkari'nin Şemdinli
ilçesi Derecik
beldesindeki Ortaklar
köyü yakınındaki Süngü Tepe üs bölgesinde meydana gelenpatlamada yaralanan askerlerden biri olan Niğdeli Topçu Piyade Er Fatih Özkan'ı Niğde Valisi Yılmaz Şimşek
baba evinde ziyaret etti.
Niğde İl Jandarma
Komutanı Albay Garip Gümüş
, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca'nın da yer aldığı ziyarette Vali Şimşek, yaralanan Er Fatih Özkan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - NİĞDE
Hakkari,Fatih Özkan
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:59