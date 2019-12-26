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Suni karla doldurulan pistlerde, 45 sporcu kayaklı koşuda yarıştı

TÜRKİYE Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 'Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları' sona erdi.

26.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:32 Suni karla doldurulan pistlerde, 45 sporcu kayaklı koşuda yarıştı

TÜRKİYE Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 'Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları' sona erdi. , Rusya, İran ve Nijerya'dan 45 sporcunun katıldığı yarışlar sonunda madalyasını almak üzere kürsüye çıkan Rus sporcu Varvara Prokhorova'nın Vali Okay Memiş konuşurken selfie yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Kayak Federasyonu tarafından Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları' sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Kar olmadığı için suni kar sistemiyle beyaza bürünen pistlerde 45 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışların son gününde kadınlarda 5, erkeklerde ise 10 kilometrelik etap koşuldu. İki gün süren yarışlar sonunda sprint dalında kadınlarda Ayşenur Duman ilk sırayı alırken Rusya'dan Varvara Prokhorova ikinci, Fatma Yavuz üçüncü oldu. Hamza Dursun'un birinci bitirdiği erkekler kategorisindeki yarışlarda, Ömer Faruk Ayçiçek ikinci, Yusuf Emre Fırat üçüncü sırayı aldı. Dün yapılan klasik kayaklı koşu yarışlarında ise kadınlarda Ayşenur Duman birinci, Seher Kaçmaz ikinci, Fatma Yavuz üçüncü olurken, erkeklerde Hamza Dursun birinci, Ahmet Oğlago ikinci, Ömer Ayçiçek üçüncü olarak madalya almaya hak kazandı.

Yarışları izleyen Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, 4 ülkeden 45 sporcunun FIS puanı alabilmek için yarışlara katıldığını söyledi. Erzurum'da alınan puanların diğer yarışlar ile dünya kupalarına katılabilmek için önemli olduğunu ifade eden Başkan Ali Oto, bundan sonraki uluslararası kayaklı koşunun Bolu Gerede'de yapılacağını bildirdi.

MADALYA KÜRSÜSÜNDE SELFİE

Yarışların sona ermesinin ardından Kandilli Kayak Merkezi'nde madalya töreni düzenlendi. Sprint yarışlarında kadınlarda ilk üçe giren sporculara madalya ve ödüllerini Vali Okay Memiş, Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile birlikte verdi. Sporculara madalyalarını verdikten sonra Vali Okay Memiş konuşma yaparken, ikinci olan Rus sporcu Varvara Prokhorova'nın diğer sporcularla selfie yapması ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Tören ikin gün süren yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerinin dağıtılmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışlardan detay

Drone ile çekilen görüntüler

Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'yla röportaj

Finiş çizgisinde yere yığılan sporcular

Madalya töreni

(Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,



Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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