Suni solunum cihazı Covid-19 hastaları için neden bu kadar önemli? Nasıl çalışıyor?

Dünyadaki sağlık yetkilileri, hızla artan Covid-19 hastalarını kurtarmak için hastanelerinin daha fazla suni solunum cihazlarına ihtiyaç duyduğu uyarısında bulunuyor.ABD, İngiltere ve İtalya gibi sağlık sistemlerinin gelişmiş olduğu ülkelerde dahil, Covid-19 salgınına karşı yeterli kapasitede cihaz bulunmuyor.

Kaynak: Euronews.com