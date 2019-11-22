Kolombiya'da bir polis memuru, evde doğum yapmak zorunda kalan kadının, yaşam belirtileri göstermeyen yeni doğmuş bebeğini suni teneffüs yaparak kurtardı.

Olay, Başkent Bogota'nın Usma kasabasındaki bir evde meydana geldi. Doğum yapmak üzere olan 23 yaşındaki kadın hastaneye götürülmesi için polisi aradı. Gelen ihbar üzerine polis kadının evine gitti, ancak hastaneye gidecek vakti bulamayan kadın evde doğum yapmak zorunda kaldı. Polis memuru doğumdan sonra bebeğin yaşam belirtisi göstermediğini fark etti ve bunun üzerine ilk yardım ekiplerini aradı. İlk yardım ekipleri olay yerine giderken, bu sırada bir sağlık personeli de polis memuruna bebeğe suni teneffüs yapması gerektiğini ve nasıl yapılacağını anlattı. Kendisine gelen bilgileri uygulayan polis memuru ise suni teneffüs yaparak yeni doğmuş bebeğin hayatını kurtardı. Bebek ve annesi daha sonra olay yerine gelen ilk yardım ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Polis memurunun yeni doğmuş bebeği tutması

-Polis memurunun telefonla sağlık ekiplerinden aldığı bilgilerle bebeğe suni teneffüs yapması

-Telefonu evdeki başka bir kadının polis memuru için tutması

-Yeni doğum yapmış kadının görüntüsü