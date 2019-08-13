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Sünnet düğününde maganda kurşunu ağır yaraladı

Sünnet düğününde maganda kurşunu ağır yaraladıSAMSUN - Samsun'da sünnet düğününde tabancayla havaya ateş açılması sonucu vurulan bir kişi ağır yaralandı.

13.08.2019 00:06
Sünnet düğününde maganda kurşunu ağır yaraladı
Sünnet düğününde maganda kurşunu ağır yaraladı
SAMSUN - Samsun'da sünnet düğününde tabancayla havaya ateş açılması sonucu vurulan bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Uzgur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sünnet düğününde B. P.(39), babasına ait ruhsatlı tabancayla havaya rastgele ateş açarken kazara yanında kendisiyle birlikle halay çeken arkadaşı Bülent Süzgüner'i kafasından vurdu. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Bülent Süzgüner Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Yaralının peşinden hastaneye giden B.P., hastanede polis tarafından gözaltına alınarak jandarmaya teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sünnet düğününde maganda kurşunu ağır yaraladı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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