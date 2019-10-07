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Sünnet düğünündeki twerk dansıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde, sünnet düğününde twerk yapan bir kadının yer aldığı bir video sosyal medyayı yerinden oynatmıştı. Skandal görüntülerle ilgili, gözaltına alınan baba, anne, amca ve 3 dansöz serbest bırakıldı.

07.10.2019 16:03

İzmir'in Menderes ilçesinde, çocukların gözlerinin önünde dansöz oynatılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan baba, anne, amca ve 3 dansöz serbest bırakıldı.

UYGUNSUZ ŞEKİLDE DANS ETTİ

Sosyal medyada bir sünnet düğününde çekilen görüntülerde bir dansöz, çocukların gözleri önünde uygunsuz bir şekilde dans etmişti. Olaya ilişkin görüntülerin Menderes ilçesindeki bir mahallede çekildiği tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K, amcası H.K. ve 3 dansöz sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından toplamda 3 aile ferdi ve 3 dansöz, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sünnet düğünündeki twerk dansıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

Menderes, İzmir, Anne, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(39)
MARDINLI DEHO:SAPIKLARA SUC BULMAYIN BUNLARIN YUZUNDEN OLUYOR SIMDIKI GENCLIK CAKMA CIRPMA GACAK GOCEK OLDUGUNDAN BOYLE KIRMA OLUYOR IZMIR BILASSA YUNAN ARTIKLARI KALMIS
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ATINI KİŞNETEN YİĞİT:Goca Galcali Zenci Gari getireydinizde Twerk nasil olur göreydiniz bari :)) Ne civi kaldi ne enser civisi, valla bu memlekete zulm mustahak
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BİLİRKİŞİ:Görüldüğü üzere gayet uygunsuz oynamış uygun oynaması gerekir
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EMRE:ÇOCUĞU DA ALSAYDINIZ GÖZALTINA, NASIL BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ! TWERK BİR DANS ŞEKLİDİR, HORON OYNAYANI DA ALIN O ZAMAN GÖZALTINA!
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HAKAN GÜLLE:oynayan sıradan bir kadın değil, parasını almış oynamış. Onu oraya getireni tutuklayın.
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KENAN:izmirden ancak bu beklenir. . .
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MEMO:olay izmirde oluyor aile izmirli yazmıyor sapla samanı karıştırmayalım
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ZİYARETÇİ:Senin gibi cahilden de anca bu yorum çıkar.
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NE MALLAR VAR YARABBİİİ:menderes denilen yer, bildiğin köy
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MAL KENAN:AİLE MUTAASSIP(!) KAPALI AMA, SALAK. . .
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