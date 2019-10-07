Sünnet düğünündeki twerk dansıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde, çocukların gözlerinin önünde dansöz oynatılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan baba, anne, amca ve 3 dansöz serbest bırakıldı.

UYGUNSUZ ŞEKİLDE DANS ETTİ

Sosyal medyada bir sünnet düğününde çekilen görüntülerde bir dansöz, çocukların gözleri önünde uygunsuz bir şekilde dans etmişti. Olaya ilişkin görüntülerin Menderes ilçesindeki bir mahallede çekildiği tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K, amcası H.K. ve 3 dansöz sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından toplamda 3 aile ferdi ve 3 dansöz, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.