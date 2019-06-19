Sünnet ettiği 3 bininci çocuğa altın taktı

Ardahan Devlet Hastanesinde görevli operatör Dr. Hasan Avcı, sünnet ettiği çocuk sayısının 3 bine ulaşmasının mutluluğunu yaşıyor.

Kentte özellikle okulların tatil olmasıyla çocuklarını sağlıklı ortamda ve deneyimli doktorlara sünnet ettirmek isteyen aileler, sünnet olacak çocuklarıyla Ardahan Devlet Hastanesinin yolunu tutmaya başladı.

Şehir merkezinin yanı sıra ilçe ve köylerden söz konusu hastaneye sünnet ettirilmeye gelen çocukların çoğu işlemini cerrah olması dolayısıyla operatör doktor Hasan Avcı'ya yaptırıyor.

6 yıldır Ardahan'daki hastanede görev yapan ve sünnet ettiği her bininci çocuğa hediye takdim eden Avcı, bu süreçte toplam 3 bin çocuğu sünnet etti.

Dr. Avcı, en son sünnet ettiği 4 yaşındaki Fahri Kerem Şenel'e sünnet ettiği 3 bininci çocuk olması sebebiyle çeyrek altın takdim etti.

Dr. Hasan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce de sünnet ettiği bininci, 2 bininciyi de ödüllendirdiğini söyledi.

Çocukları sevdiğini anlatan Avcı, "Daha önce olduğu gibi 3 bininci çocuğa da çeyrek altın sözü verdik ve sözümüzü yerine getirdik. Bu çocukların belki düğününe gidemeyeceğim ama böyle bir hediye ile kendilerini sevindirmiş olacağız. Onlar için güzel bir sürpriz yapmak benim için son derece önemli. Burada kalır ve hizmete devam edersem bu böyle gidecek yani 4 bininci çocuk da hediyesini alacak. O günün şartlarına göre belki başka bir hediye veririz. Bunu bir gelenek haline getirmeyi düşünüyorum. Bu çocukları seviyorum, sünnetlerini zevkle yapıyorum." dedi.

Sünnet olan 4 yaşındaki Fahri Kerem Şenel'in babası Muhammet Şenel ise sünnet sonrası verilen çeyrek altına şaşırdıklarını belirterek, "Bizim için sürpriz oldu. Bize durumu bildirdiklerinde şaşırdık. Çocuğuma hediye verildi sevindim, üstelik altın. Doktor Hasan bey başta olmak üzere tüm ekibine ailem adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sünnetin ardından Şenel ailesi de sağlık çalışanlarına çikolata ve kolonya ikramında bulundu.

Kaynak: AA