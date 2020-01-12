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Sünnet şöleninde 2 bin kişiye tirit ikram edildi

Sünnet şöleninde 2 bin kişiye tirit ikram edildiÖmer ŞULULŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da iş insanı Ramazan Tumbul, çocukları Kadir (7) ve İmam Bakır (8) için düzenlediği sünnet düğününde 2 bin kişiye yöresel yemek tirit ziyafeti çekti.

12.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:55
Sünnet şöleninde 2 bin kişiye tirit ikram edildi
Ömer ŞULULŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da iş insanı Ramazan Tumbul, çocukları Kadir (7) ve İmam Bakır (8) için düzenlediği sünnet düğününde 2 bin kişiye yöresel yemek tirit ziyafeti çekti.
'da sanayici Ramazan Tumbul, çocukları Kadir ve İmam Bakır için Osmanlı geleneğine göre sünnet düğünü yaptı. Sünnet düğünü öncesinde iki kardeş balonlarla süslenmiş araçla şehir turu attı. Ardından iki kardeş, Yeniçeri kıyafeti giymiş kişiler tarafında tahtla omuzlara alınarak salona getirildi. İlahiler eşliğinde çocukların sünnetleri yapıldı.
2 bin davetliye tirit ikramı yapılan düğün sonunda davetliler, sünnet olan çocuklara takı takmak için uzun kuyruk oluşturdu.
Sünnet şöleninde 2 bin kişiye tirit ikram edildi

İmam Bakır, Şanlıurfa, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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