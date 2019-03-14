Sünnetçioğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

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Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 14 Mart'ın sağlık camiasının gurur günü ve bayramı olduğunu belirterek, "Hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olarak gece gündüz demeden insanımıza hizmet ediyoruz. Ülkemizi sağlıkta gelişmiş ülkeler seviyesine getiren dönüşümde, en önemli unsur sağlık çalışanlarımız ve onların kutsal emekleridir. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hedefi, ülkemizi sağlık alanında daha ileri bir seviyeye taşımak, insanımıza hak ettiği sağlık hizmetini en etkin, en ileri ve en hızlı şekilde sunmaktır. Bu vazifeyi hakkıyla yerine getiren değerli hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı ve takdirlerimi sunuyorum. Bugün ülkemizin sağlık alanında yakaladığı gelişme ve uluslararası başarılar gurur vericidir. Altyapıda ve hizmette önemli gelişme kaydedilmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hiç şüphesiz ki elde edilen başarıda, hekim ve sağlık çalışanlarımızın çok önemli katkısı vardır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi. - VAN