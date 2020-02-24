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Sünni Iraklı Güçler İttifakı, Allavi'nin değiştirilmesini istedi

Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin başkanlığındaki Sünni Iraklı Güçler İttifakı, hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'nin değiştirilmesini istedi.

24.02.2020 22:47 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:47Sünni Iraklı Güçler İttifakı, Allavi'nin değiştirilmesini istedi
Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin başkanlığındaki Sünni Iraklı Güçler İttifakı, hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'nin değiştirilmesini istedi.

Irak'ta geçtiğimiz Kasım ayında halk protestosu yüzünden istifa etmek zorunda kalan Adil Abdülmehdi'nin halefini belirlemek için süren siyasi anlaşmazlıklar çözüme kavuşturulurken, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Allavi'nin değiştirilmesini talep etti.

Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin başkanlığındaki Iraklı Güçler İttifakı, tarafından yapılan yazılı açıklamada önümüzdeki Perşembe günü hükmet kabinesi meclise sunulacak olan Muhammed Allavi'nin, kurduğu hükümetin "Kriz hükümeti" olarak nitelendiren açıklamada "Yeni hükümet ne halkla hükümet arasındaki sorunları ne de hükümetle siyasi güçler arasındaki sorunları çözüme kavuşturmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Yeni hükümetin ülkedeki krizi daha da derinleştireceğini ileri süren açıklama, siyasi tarafları halkın kabulünü gören ve sorunları sonlandıracak bir şahsiyetle değiştirilmesini talep ederek, "Meclis Başkanı Halbusi'nin yeni kabineye güvenoyu vermek için anayasal bir görevidir ve siyasi tutumuzu yansıtmıyor. Güçler İttifakı Perşembe günü düzenlenecek olan güvenoyu verme oturumunu boykot edecek" denildi. - ERBİL

Meclis Başkanı, Hükümet, Irak, Politika

Kaynak: İHA

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