Sunny İhracatta Hedef Büyüttü

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:54

Sunny Elektronik markasını bünyesinde bulunduran Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, "Bu sene bir parçası olduğumuz Marka Destek Programı sayesinde ihracatta açılım dönemi başlattık. Bunu 2019'da da sürdüreceğiz. Şu an 78 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2019'da bu rakamın da üzerine çıkmayı hedefliyoruz." dedi.Adem Atmaca'nın ev sahipliğinde, grup bünyesindeki Sunny'nin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında 2018'de yürütülen çalışmalar ile 2019 hedefleri basın mensupları ile paylaşıldı.Toplantıda konuşan Atmaca, grubun 1979 yılından başlayan bir süreçle bugünlere geldiğine dikkati çekerek, "1979 yılında rahmetli babam Hayrettin Atmaca, Ağrı'da AEG bayiliği ile başladı. Dayanıklı tüketim malları mağazası açtı. 1988 yılına kadar süren 10 yıllık süreçte birçok ürünün bayiliğini yaptı.1988 yılında İstanbul'a geldik." dedi.-"10 kişi ile başlayan Walkman montajından bugün bin civarında çalışanla üretim yapıyoruz"Daha sonra babasının Çin'e gittiğini anlatan Atmaca, "Orada bir Walkman görüyorlar. Kutusunda kullanma kılavuzunda üreticisini buluyorlar. O üreticiye gidiyorlar ve o üreticiden Walkmanleri demonte olarak almaya karar veriyorlar. Walkmanleri bizim ilk aldığımız marka Sunny Japan. Yani aslında bir şekilde tevafuklar zinciriyle oluşmuş bir marka." dedi.Atmaca, 10 kişi ile başlayan Walkman montajından bugün bin civarında çalışanla tamamı yerli sermaye ile kurulan Sunny'nin, Esenyurt'taki fabrikasında televizyon başta olmak üzere uydu alıcıları, küçük ev aletleri ve elektrikli mutfak aletleri gibi ürünler ürettiklerini aktardı.Türkiye'de televizyon alanında yaklaşık yüzde 10'lık pazar payına sahip olduklarını dile getiren Atmaca, fabrikada 13 saniyede bir televizyon ürettiklerini ve bu süreyi 8 saniyeye kadar indirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.Samsung ve Philips için de kendi tesislerinde televizyon üretimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Atmaca, Ar-Ge'ye çok önem verdiklerini ve her zaman işin merkezinde olması gerektiğini vurguladı.Geçen yıl başlattıkları ihracat atağıyla 78 ülkeye ihracat gerçekleştirmeyi başardıklarını aktaran Atmaca, "2018'i 'ihracatta açılım dönemi' olarak tanımladık. 2019'da bu yönde dev adımlar bizi bekliyor. Yerli sermaye ve üretimimizden aldığımız güçle ihracatta çok büyük hamleler atacağız. Avrupa'da ofis kurma aşamasındayız. Önce Almanya'da ardından Fransa, İtalya ve İspanya'da ve hatta Güney Amerika'da ofislerimiz olacak." dedi.1980'li yılların sonlarına doğru, milli sermaye ve iş gücüyle Türkiye'nin yüzde 100 yerli markası olarak olgunlaştırmaya başladıkları Sunny Elektronik'i bugün Türkiye'nin milli markası olarak tüm dünyaya kazandırdıklarını dile getiren Adem Atmaca, şunları söyledi:"O günlerden bu yana teknolojide yerli sermaye ve üretim gücünün gelişimine adeta liderlik ederek ekonomimize büyük bir katma değer sağladık. 2005 yılında 50 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz tesisimizde, 110 bin metrekarelik alanda seri üretime başladık. Sunny Elektronik markası altında televizyon, elektrik süpürgesi, küçük ev aletleri ve uydu üretimi ile birlikte dört ana grupta üretim gerçekleştiriyoruz. Bugün Türkiye'nin 3'üncü büyük elektronik üreticisi ve ihracatçısı konumuna getirdik. Yine Türkiye'nin ilk yerli ve üstün kalitesiyle de alanında öncü Jumbo markasını züccaciye devi haline dönüştürmeyi başardık. Bütün bunlar bizim için gurur kaynağı oldu."-"Türkiye'de televizyon ihracatında 3'üncü konuma yükseldik"Sunny Elektronik olarak ihracat çalışmalarında yükselen bir başarı grafiği sunduklarını kaydeden Atmaca, bu yöndeki hedeflerine ilişkin, "Turquality programı kapsamında kısa sürede Türkiye'de televizyon ihracatında 3'üncü konuma yükseldik. 2'nci ile aramızdaki fark hızla daralıyor. Ar-Ge merkezimizin teknolojideki üstün gücüyle ihracattaki hedefimiz de yükseliyor. Bu sene bir parçası olduğumuz Marka Destek Programı sayesinde ihracatta açılım dönemi başlattık. Bunu 2019'da da sürdüreceğiz. Şu an 78 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2019'da bu rakamın da üzerine çıkmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.-"Ofislerimizle tüm Avrupa'da yer alacağız"İhracatın şu anda cirodaki payının yüzde 30 seviyelerinde olduğunu dile getiren Atmaca, 2019'da bu nu yüzde 50'lere çıkarmayı hedeflediklerini ve ihracatta Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika ağırlıklı satış ağına sahip olduklarını bildirdi.Avrupa'da mevcut 30 ülkedeki pazar payını da artırmayı planladıklarını aktaran Atmaca, "Almanya'da ve Avusturya'da iyi bir pazar payımız var. Diğer ülkelerde de bu başarıyı sağlayacağız. Bu kapsamda da Ar-Ge merkezimize yönelik yatırımlarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Ürün gamı çeşitliliği, fiyat rekabeti ve üretim kapasitesiyle bu yıl da ihracat yılımız olacak. Yurtdışında ihracatı artırmak amacıyla Almanya'da bir ofis kuracağız. Sonrasında Fransa, İtalya ve İspanya'ya da uzanarak tüm Avrupa'da yer almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.-"8K UHD teknolojisiyle yeni ürünler üreteceğiz"Sunny Elektronik'in gelecek hedefleri hakkında bilgi veren Atmaca, her geçen gün pazar paylarının artıklarını belirterek, şunları söyledi:"2005 yılında seri üretime geçtiğimiz ilk yılda 10 bin ürünlük bir kapasiteyle işe başlamıştık. Şu anda bu kapasitemiz 1 milyona ulaştı. 3 milyonu hedefliyoruz. Yatırımlarımız sürekli olarak devam ediyor. Görüntü teknolojilerini, HD çözünürlükleriyle başlayarak 4K teknolojilerine kadar yükselterek, bu süreçte OLED ekranları piyasaya sürdük. 8K UHD Medya Oynatıcı, 8K UHD Video Wall ve 8K UHD TV ürünlerini ticari ve bireysel müşterilerimize sunmaya hazırlanıyoruz. Bu yeni teknolojiyle, müşterilerimize kusursuz görüntü izletmeyi hedefliyoruz. Yüzde 100 yerli üretime sahip Sunny 8K UHD televizyonlarımızı çok yakında sektöre kazandıracağız."-"Çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 45'i kadın"Adem Atmaca, istihdamda kadına yönelik pozitif ayrımcılık felsefesine sahip bir grup olduklarını da vurgulayarak, çalışanların yaklaşık yüzde 45'inin kadınlardan oluştuğu bilgisini paylaştı. Ar-Ge biriminde 30'a yakın mühendis istihdam ettiklerini ve her altı ayda bir yeni ürün geliştirdiklerini kaydeden Atmaca, "Ar-Ge Merkezi bünyesinde bilişim, tüketici elektroniği, sağlık, dijital yayın ve dijital ekran reklamcılığı sektörlerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz." dedi.-"Bahçeşehir'e Survivor parkuru geliyor"Adem Atmaca, Atmaca Şirketler Grubu olarak faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde Türkiye ekonomisine katma değer sağlama misyonuyla hareket ettiklerini söyledi.Atmaca Şirketler Grubu bünyesinde konumlandırılan Atmaca Gayrimenkul olarak imza attıkları projelerle gayrimenkul sektöründe fark oluşturmayı sürdürdüklerini dile getiren Atmaca, sözlerini şöyle tamamladı:"İstanbul Bahçeşehir'de imza attığımız projelerle ilçeye yeni bir kimlik kazandırmayı başardık. Son olarak Bahçeşehir Gölet'te inşaat çalışmalarını sürdürdüğümüz Macera Parkı projemiz ile bölgenin en büyük oyun parkını yapmayı hedefliyoruz. Bahçeşehir'de Gölet'in hemen yanında inşa ettiğimiz projemizde 3 bin metrekarelik Survivor parkuru yer alacak. Yaklaşık olarak 1 milyon dolarlık yatırımla hayata geçireceğimiz projemiz, çok büyük müsabakalara da ev sahipliği yapacak. Yeni projelerimizle de sektöre ilkleri kazandırmayı sürdüreceğiz."Toplantının ardından Atmaca, basın mensupları ile fabrikayı gezerek üretim süreçleri hakkında bilgi verdi.