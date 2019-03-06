Sunset Filmi

Sunset, I. Dünya Savaşı öncesinde Macaristan
'da yaşayan genç bir kızın, yaşadığı onca şeyin ardından korkusuz bir kadına dönüşümünü konu ediyor. Yönetmen:
László NemesSenaryo:
László Nemes, Clara Royer, Matthieu TaponierOyuncular:
Susanne Wuest, Vlad Ivanov, Urs Rechn, Evelin Dobos, Juli Jakab, Mónika Balsai, Judit Bárdos, Levente Molnár, Björn Freiberg, Julia Jakubowska, Zoltán Cservák, Balázs Veres, Marcin Czarnik, Miklós Székely B., Zsolt Végh, Christian Harting, János Kulka, Tamás Varga, Péter Kertész , Péter Fancsikai, Sándor Zsótér , Márton Patkós, Thanh-Huy Phan, Áron Öze, Barnabás Dékány, Mihály Kormos, Rozi Székely, Kati Lázár, Balázs Szitás, Balázs CzukorFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
NapszálltaYapımcı Firma:
Laokoon FilmgroupYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
Macaristan, FransaOrijinal Dili:
Macarca, AlmancaFilmin Süresi:
142 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
17.05.2019Sunset Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Yönetmen, Macaristan, Sinema
Kaynak: InterSinema.com