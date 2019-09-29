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Sunta plaklar içerisinde 17 bin paket kaçak sigara çıktı

Sunta plaklar içerisinde 17 bin paket kaçak sigara çıktıAKSARAY - Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu ev eşyası yüklü kamyonun kasasında sunta plaklar içerisine gizlenmiş 17 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

29.09.2019 22:48
Sunta plaklar içerisinde 17 bin paket kaçak sigara çıktı
AKSARAY - Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu ev eşyası yüklü kamyonun kasasında sunta plaklar içerisine gizlenmiş 17 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olay, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 47 LC 026 plakalı kamyonu durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücü Mehmet Nezir D.'nin tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler ev eşyası yüklü kamyonda arama yaptı. Yapılan aramada sunta plaklar içerisine gizlenmiş 17 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Nizameddin D. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler Aksaray Adliyesi'ne sevk edilirken, sürücü Mehmet Nezir D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeşi Nizameddin D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Sunta plaklar içerisinde 17 bin paket kaçak sigara çıktı

Aksaray, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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