15.07.2019 12:31
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Sunucu Bircan Bali, sevgilisi Ömer Gezen'le evlilik kararı aldı

Sunucu Bircan Bali, sevgilisi Ömer Gezen

Beyaz TV'de sunuculuk yapan Bircan Bali, bir süredir birlikte olduğu avukatı Ömer Gezen'den evlilik teklifi aldı. Bali, Instagram hesabından tektaşının fotoğrafını paylaşarak mutluluğunu duyurdu.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Bircan Bali yeni aşkı Ömer Gezen ile evlilik kararı aldı. Bali evlilik teklifi aldığı anları sosyal medyadan paylaştı.

EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Şenol İpek ile yaklaşık 1 sene önce boşanan sunucu Bircan Bali, bir süredir avukat Ömer Gezen ile aşk yaşıyordu. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift evlilik kararı aldı. Bircan Bali, sevgilisi Ömer Gezen'den evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

TEBRİK YORUMLARI YAĞDI

Tektaş fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Bali, paylaşımına, "Kabul" notunu düştü. Çift, takipçilerinden tebrik yorumları aldı.

Bircan Bali, Beyaz TV, Magazin

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