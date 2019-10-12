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Sunucu Buket Aydın eleştirilere halkın içinde çektirdiği yeni fotoğraflarla yanıt verdi

Sunucu Buket Aydın, terör örgütü PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgede verdiği pozun eleştirilmesi üzerine bölgeden yeni fotoğraflar paylaşarak, "Siz ancak elinizde telefon boş boş yazarsınız. Benim ne yaptığımı Akçakale halkı biliyor." diye açıklama yaptı.

12.10.2019 14:52

Kanal D Ana Haber spikeri Buket Aydın, dün yaptığı "Saldırsanız da buradayız" notuyla paylaştığı fotoğrafa tepki gösterenleri eleştirdi.

İlk olarak CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun "Yaptığınız iş ciddi bir iş, bebekler ölüyor, siviller, askerler ölüyor, anne babaların gözleri ekranlarda çocuklarının haberlerini bekliyor. Siz sanki defileye çıkmış poz veriyorsunuz. O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz? Yazıklar olsun" şeklindeki ifadesine yanıt veren Aydın, şunları söyledi:

"SİZLERİN HEDEFİ OLMAK BENİ ŞAŞIRTIYOR"

"Ailemizi geride bırakıp canımızı hiçe sayıp her türlü riski alıp Akçakale'den tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışırken terör örgütünün hedefi olmak bizi şaşırtmıyor da sizlerin hedefi olmak çok şaşırtıyor doğrusu."

"HALKIMIZIN ASKERİMİZİN YANINDAYIM"

?Aydın, bu polemikten yaklaşık 12 saat sonra kişisel Twitter hesabında yeni bir paylaşım yaptı ve "Siz ancak elinizde telefon boş boş yazarsınız. Benim ne yaptığımı Akçakale halkı biliyor. Esas sorun gazetecilere saldıran terör örgütüne bile bu tepkiyi göstermemeniz. Şehitlerimizin yasını tutun. Öyle ya da böyle oradayım işte halkımızın askerimizin yanındayım. Umurumda değilsiniz" dedi.

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Sunucu Buket Aydın eleştirilere halkın içinde çektirdiği yeni fotoğraflarla yanıt verdi

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YORUMLAR(1)
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