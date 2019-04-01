Sunucu Buket Aydın'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu

Buket Aydın'ın, seçimlerden önce programına konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Buraları kazanacağız" diyerek saydığı illere kahkaha atarak cevap verdiği anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kullanıcılar, İstanbul ve Ankara'da kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin önde olmasının ardından Aydın'ın görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NA KAHKAHA ATARAK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP'nin bazı büyükşehirlerde başarı göstermesi sonrası kahkahalarıyla cevap veren Buket Aydın'ın görüntüleri yeniden gündeme geldi. Programda, CHP Lideri; partisinin İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin'i kesinlikle kazanacağını söyledi. "Bütün bunları alacağız, ben gerçeği söylüyorum size." diyen Kılıçdaroğlu, gazeteci Buket Aydın'a, kahkaha üzerine kahkaha atarak "Bugün formunuzdasınız" demişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kılıçdaroğlu'nun seçim iddialarını gülerek karşılayan Buket Aydın, Kılıçdaroğlu'nun haklı çıkmasıyla sosyal medyada gündem oldu.