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Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu

Sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda, eşiyle birlikte İstanbul'daki bir hastanede koronavirüs tedavisi gördüğünü söyleyen sunucu Burak Akkul'un test sonuçları pozitif çıktı.

16.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:01

Teve 2 ekranlarında her pazar günü yayınlanan Çok Gezenti isimli programı sunan Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yeni bir video daha paylaşan Burak Akkul, test sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi.

"SONUÇLAR POZİTİF ÇIKTI"

Twitter hesabından koronavirüs testlerinin sonucu hakkında açıklamalarda bulunan Burak Akkul, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü paylaşımımdaki amaç, kimseyi eleştirmek ya da üzmek kırmak değildi. Bit ihtiyacı gidermek ve sonucu öğrenmek istiyorduk. Sizlerin de yardımlarıyla ve paylaşımlarıyla, konu gerekli yerlere ulaştı ve bana sonuç geldi. Bana şu anda korona - pozitif tedavisi uyguluyorlar. Sizi ileriki gelişmelerden haberdar edeceğim."

EŞİNİN SONUÇLARI HENÜZ ÇIKMADI

Burak Akkul'un İngiltere'den birlikte döndüğü eşi Seda Akkul ise kendisini ev karantinasına aldı. Burak Akkul'un Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Seda Akkul, testlerinin sonucunu henüz alamadığını, sonuçlar geldikten sonra açıklama yapacağını söyledi.

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Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Etiketler : İstanbul, Magazin, Güncel

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Yorumlar (4)
AVNİ:idam geri gelsin
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AVNİ:sansüre hayır
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MERTMRT:Yerini niye söyledn lann
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GÜLŞAHVAYDOĞAN:bu memletin insanları ne yazıkki sadece düştükleri zaman akılları başlarına geliyor tedbir ile korkuyu ayırt edemeyecek kadar cahil insanlar var devletide kınıyorum maskeyi yabancı kaynaklar önerirken bizim ülke sağlık çalışanlarına yetmediği için yanlış yönlendiriyor ve kullanmayın diyecek kadar alçalıyorlar
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