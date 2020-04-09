Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SUNUCU BURAK AKKUL KORONAVİRÜSÜ YENDİĞİNİ AÇIKLADI

SUNUCU BURAK AKKUL KORONAVİRÜSÜ YENDİĞİNİ AÇIKLADIİstanbul DHA - KORONAVİRÜS nedeniyle tedavi gören sunucu Burak Akkul hastalığı yendiğini duyurdu.

09.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:58
SUNUCU BURAK AKKUL KORONAVİRÜSÜ YENDİĞİNİ AÇIKLADI

SUNUCU BURAK AKKUL KORONAVİRÜSÜ YENDİĞİNİ AÇIKLADI

İstanbul DHA - KORONAVİRÜS nedeniyle tedavi gören sunucu Burak Akkul hastalığı yendiğini duyurdu.

'Çok Gezenti' programı sunucu Burak Akkul koronavirüsü yendiğini hastane odasından duyurdu.

Eşi Seda Akkul ile çektiği videoyu paylaşan  Burak Akkul, "20 gün yoğun bakımda uyutulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar  Eğitim Araştırma Hastenesi'nde Dr. Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz.

Seda Akkul ile 2. Covid19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, DHA, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Haberler ›› Güncel ››SUNUCU BURAK AKKUL KORONAVİRÜSÜ YENDİĞİNİ AÇIKLADI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:18: Güney Kore'de en az 74 kişi ikinci kez Kovid-19'a yakalandı - Haber 15:17: Sakarya'da polisten maske kontrolü - Haber 15:17: flaş - Haber 15:17: Gaziosmanpaşa'da maske ve eldivenler tıbbı atık olarak toplanacak - Haber 15:16: Tatvan'da, esnafa ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor