Haberler» Magazin» Haber

Sunucu Ece Erken, Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken, programın sezon finali yapmasıyla oğluyla tatile çıktı. Erken, "Yoğun istek üzerine" diyerek teknede çektirdiği tatil pozlarını da hayranlarıyla paylaştı.

22.07.2019 07:48 Sunucu Ece Erken, Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı

Beyaz TV ekranlarında partneri Bircan Bali ile birlikte program sunan Ece Erken, programının ara vermesiyle soluğu tatilde aldı. 41 yaşında ve bir çocuk annesi olan Ece Erken, tatil pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Serkan Uçar ile bir yıllık evliliğinden 'Eymen' isimli bir erkek çocuğu dünyaya getiren Ece Erken, oğluyla Bodrum'da tatil yapıyor. Teknede tatilin tadını çıkaran Erken, bikinisinin üzerine giydiği beyaz mini elbisesiyle poz verdi.

İLK YORUM NESLİŞAH'TAN GELDİ

Paylaşımlarını ilk başta Instagram'ın story kısmından atan Ece Erken, "Çocuklarla tekne turu, yoğun istek üzerine hikayede kalmasın, ortaya atıverdim" dedi. Erken fotoğrafına ilk yorum ise oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Düzyatan'dan geldi.

İşte Ece Erken'in takipçilerinden tam not alan tatil fotoğrafları...

Bircan Bali, Instagram, Ece Erken, Beyaz TV, Magazin

YORUMLAR (7)
HURİ: kimin yoğun isteği acaba olmayan istekler
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
COŞKUN ÇAKIROĞLU: -40 yaşına gelmiş olup hala büyüyemeyen ünlüye ne denir. . . -ece ERGEN
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
İSMİ LAZIM DEĞİL BİR VEFASIZ: gülben ergen o kanka
Yayından Kaldır
0 0
MURAT: harbiii erkenden. . .
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
BORNOVADAN AYDIN: LİMONLU DONDURMA GİBİ.SAPSARI
Yayından Kaldır
3 6
Cevap yaz
JÜL SEZAR: yoğun istek üzrerine başka şeylerde yapabiliyor mu acaba :)
Yayından Kaldır
7 8
Cevap yaz
CETO: lokum be lokum
Yayından Kaldır
2 5
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
07:48   Sunucu Ece Erken, Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı
15:50   Eliz Sakuçoğlu yeni sevgilisiyle dudak dudağa olan fotoğrafını paylaştı
15:25   Akçaabat'ta festival coşkusu sürüyor
15:03   71 yaşındaki Erdal Özyağcılar rap söylediği videoyla şaşırttı
14:35   Bodrum'da Sertab Erener konseri
14:29   Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli askerliği veda pozuyla bitirdi
13:20   Çaycuma'da Tuğba Yurt rüzgarı esti