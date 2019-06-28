28.06.2019 15:06
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Sunucu Metin Uca'nın cinsel içerikli film yıldızını kullanarak yaptığı paylaşıma tepki yağdı

Ünlü sunucu Metin Uca'nın cinsel içerikli film yıldızının fotoğrafını kullanarak yaptığı mizah, sosyal medyada büyük tepki topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından dün Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak Bugün itibariyle görevine başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, belediye çalışanlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Troll belediye çalışanları istemiyoruz. İş hukukuna, ahlakına aykırı davranmayan herkes başımın üzerinde. Ancak buna aykırı çalışıp maaşını alıyorsa gereği yapılacak" açıklamasında bulunmuştu.

SON PAYLAŞIMIYLA TEPKİ TOPLADI

Tüm gelişmlerin ardından Passaparola yarışmasının efsanevi sunucusu Metin Uca , Twitter hesabında yaptığı son gönderiyle büyük tepki topladı.

CİNSEL İÇERİKLİ FİLM YILDIZININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Uca, Lübnanlı cinsel içerikli film yıldızı olduğu iddia edilen Mia Khalifa 'nın başörtülü fotoğrafını paylaşarak sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı.

"TERBİYESİZLİK"

Sunucunun bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce tepki mesajı yağdı. Uca'nın paylaşımını gören takipçileri paylaşımının mizahi olmadığını ve açıkça terbiyesizlik olduğunu söyleyerek tepkilerini ortaya koydu.

Sunucu Metin Uca'nın cinsel içerikli film yıldızını kullanarak yaptığı paylaşıma tepki yağdı

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YORUMLAR(11)
DELİGÖZ:GEREKSİZ BİR ŞEKİLDE DÜNYAYA AĞIRLIK YAPAN, KENDİSİNİ NİMETTEN SAYAN BEYİNSİZ MAHLUK. TOPLUMU ASIL KUTUPLAŞTIRAN SENİN GİBİ ENTELEKTÜEL GÖRÜNÜP YOBAZLIK TA SINIR TANIMAYAN NE İDİĞÜ VE KİMLERİN KÖPEĞİ OLDUKLARI BELLİ OLMAYAN ZAVALLILAR DEĞİL MİDİR?!. . . ACIYORUM BU ZAVALLI HALLERİNİZE. . .
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MURTAZA:Silndin gittin piyasadan Metin Efendi, bunlardan sana ekmek çıkmaz. .
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AA:ayıp valla yakıştıramadım çoookkk ayıp
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SENİ SENİ:kimleri tanıyor takip ediyor:):)
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İYİ PARTİ OALCAKK ÇOK İYİ PARTİ:bunların kafa böyle değişmez. pişman oldum şimdiden yanlış mı yaptık
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