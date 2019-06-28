Sunucu Metin Uca'nın cinsel içerikli film yıldızını kullanarak yaptığı paylaşıma tepki yağdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından dün Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak Bugün itibariyle görevine başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, belediye çalışanlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Troll belediye çalışanları istemiyoruz. İş hukukuna, ahlakına aykırı davranmayan herkes başımın üzerinde. Ancak buna aykırı çalışıp maaşını alıyorsa gereği yapılacak" açıklamasında bulunmuştu.

SON PAYLAŞIMIYLA TEPKİ TOPLADI

Tüm gelişmlerin ardından Passaparola yarışmasının efsanevi sunucusu Metin Uca , Twitter hesabında yaptığı son gönderiyle büyük tepki topladı.

CİNSEL İÇERİKLİ FİLM YILDIZININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Uca, Lübnanlı cinsel içerikli film yıldızı olduğu iddia edilen Mia Khalifa 'nın başörtülü fotoğrafını paylaşarak sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı.

"TERBİYESİZLİK"

Sunucunun bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce tepki mesajı yağdı. Uca'nın paylaşımını gören takipçileri paylaşımının mizahi olmadığını ve açıkça terbiyesizlik olduğunu söyleyerek tepkilerini ortaya koydu.