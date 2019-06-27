27.06.2019 10:43
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Sunucu Onur Büyüktopçu'dan Seda Sayan'a gönderme: Allah kolaylık versin

Onur Büyüktopçu'nun uzun zamandır sunduğu Yemekteyiz'i yeni sezonda Seda Sayan sunacak. Büyüktopçu, sosyal medya hesabından yarışmanın yeni sezon fragmanını yayınlayan Sayan'a gönderme yaptı.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Yemekteyiz'i gelecek sezon Onur Büyüktopçu yerine Seda Sayan sunacak. Sayan, dün Instagram hesabından yarışmanın yeni sezon tanıtım videosunu yayınladı. Sayan'ın paylaşımına bir yorumda Büyüktopçu'dan geldi.

"ALLAH KOLAYLIK VERSİN"

Sevilen oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz hafta ani bir kararla Yemekteyiz'in sunuculuğundan alınmış ve yerine Seda Sayan getirilmişti. Bu haberi doğrulayan Büyüktopçu, Show TV'de yeni bir yarışma programı sunacağını da duyurmuştu. Büyüktopçu, son olarak Seda Sayan'a yeni işi için mesaj gönderdi. Büyüktopçu, Yemekteyiz'in tanıtımını paylaşan Sayan'a "Hayırlı olsun, harika olacağına eminim. Ama Allah kolaylık versin. Bol bol reytingler inşallah." dedi.

Sunucu Onur Büyüktopçu'dan Seda Sayan'a gönderme: Allah kolaylık versin

Acun Ilıcalı, Yemekteyizde Onur Büyüktopçunun yerine gelecek ismi duyurdu

Yemekteyizi önümüzdeki sezon Onur Büyüktopçunun yerine Seda Sayan sunacak

Instagram , Onur Büyüktopçu , Seda Sayan , Magazin

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