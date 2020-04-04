Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı

Koronavirüsle mücadele kapsamında bağış yapan ünlüler kervanına katılan sunucu Oprah Winfrey, 10 milyon dolar bağış yaparak bir rekora imza attı.

04.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:56

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58 bini geçti. Dünyada pandemi ilan edilen salgın için ünlü isimler harekete geçerek virüsle savaşmak için bağış yapmaya başladı. Yapılan bağışlara en büyük destek ise ünlü sunucu Oprah Winfrey'den geldi.

10 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI

ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk şov programlarından birisi olan, "The Oprah Winfrey Show"un sunucusu Winfrey, Amerikalıların korona pandemisiyle savaşmasına yardımcı olmak için 10 milyon dolar bağışta bulundu. Dünyaca ünlü sunucunun bu bağışının 9 milyon dolarlık kısmı, Mississippi'deki erkek ve kız yurtları dahil olmak üzere hayır kurumlarına bölünecek. Kalan 1 milyon dolarlık kısım ise, Leonardo DiCaprio ve Apple'ın koronavirüsünden etkilenenlere yardım için başlattıkları Amerika Gıda Fonu'na gidecek.

Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Oprah Winfrey, Magazin

Haberin Videosu :

Ünlü sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Magazin ››Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı - Magazin
Yorumlar (1)
İYİDE NEREDEN GELDİ BU KADAR:len karida ne para varmis pes dogrusu
Cevap Yaz 1 0

Magazin Manşet

Haberler

Lüks rezidansa taşınan ünlü YouTuber’ın evinin kirası dudak uçuklattı Magazin
Lüks rezidansa taşınan ünlü YouTuber'ın evinin kirası dudak uçuklattı
Güzel oyuncu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yorumuyla herkesi güldürdü Magazin
Güzel oyuncu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yorumuyla herkesi güldürdü
Koronavirüse yakalanan Mucize Doktor’un oyuncusundan haber var Magazin
Koronavirüse yakalanan Mucize Doktor'un oyuncusundan haber var
12 yıllık kocasının peşine dedektif takarak ihaneti belgeledi Magazin
12 yıllık kocasının peşine dedektif takarak ihaneti belgeledi
Ateşli hava durumu sunucusu, karantinada bikinisiyle voleybol oynadı Magazin
Ateşli hava durumu sunucusu, karantinada bikinisiyle voleybol oynadı
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki, sessizliğini bozdu Magazin
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki, sessizliğini bozdu
Zahide Yetiş’in sevilen doktoru Oğuz Özyaral, koronavirüse yakalandı Magazin
Zahide Yetiş'in sevilen doktoru Oğuz Özyaral, koronavirüse yakalandı
Serel’den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır Magazin
Serel'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır

Son Dakika Magazin Haberleri

14:46: Ahu Tuğba: Amerika'da paran yoksa sokakta ölüyorsun - Magazin 14:32: Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncudan yeni açıklama! - Magazin 14:32: Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı - Magazin 14:32: Koronavirüs tedavisi gören Levent Dörter'den haber var! - Magazin 14:15: YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı - Magazin 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü - Magazin 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 12:46: Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı - Magazin 12:12: Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti - Magazin 10:47: Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki - Magazin