Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58 bini geçti. Dünyada pandemi ilan edilen salgın için ünlü isimler harekete geçerek virüsle savaşmak için bağış yapmaya başladı. Yapılan bağışlara en büyük destek ise ünlü sunucu Oprah Winfrey'den geldi.

10 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI

ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk şov programlarından birisi olan, "The Oprah Winfrey Show"un sunucusu Winfrey, Amerikalıların korona pandemisiyle savaşmasına yardımcı olmak için 10 milyon dolar bağışta bulundu. Dünyaca ünlü sunucunun bu bağışının 9 milyon dolarlık kısmı, Mississippi'deki erkek ve kız yurtları dahil olmak üzere hayır kurumlarına bölünecek. Kalan 1 milyon dolarlık kısım ise, Leonardo DiCaprio ve Apple'ın koronavirüsünden etkilenenlere yardım için başlattıkları Amerika Gıda Fonu'na gidecek.