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Sunucu Seda Akgül'den ilginç itiraf: Bir iş adamı benimle görüntülenmek için 150 bin TL teklif etti

Sunucu Seda Akgül, katıldığı canlı yayında 2-3 sene önce Ankaralı bir iş adamından akşam yemeği yiyerek birlikte görüntülenmek için 100 bin TL teklif aldığını anlattı.

18.09.2019 15:22

Ünlü sunucu Seda Akgül, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Akgül, Kısmetse Olur programına sunarken kendisine bir iş adamından gelen ilginç teklifi anlattı.

"BENİMLE GÖRÜNTÜLENMEK İÇİN PARA TEKLİF ETTİ"

Sivri açıklamalarıyla gündeme gelen Seda Akgül, Kısmetse Olur programı sunarken başına gelen ilginç olayı şöyle anlattı: "Sevgili kiralayan var bana böyle teklif gelmişti. Ankaralı bir iş adamı, çok ünlü bir restoranda yemek yeyip, çıkıştı da benimle görüntülenmek istedi. Bunun karşılığında da 100-150 bin TL teklif etti. Ben hırlı mı hırsız mı nereden bileyim? Benim adım o adamla çıkacak, geçimini neyle sağlıyor? Nasıl böyle bir şeyi kabul edebilirsin ki? Bu adamla bir süre sevgili gibi yapacaksın ve ertesi gün başka bir adamla görüntülenmeyeceksin. Ben kişiyle hiç tanışmadım, kabul etmediğim için sadece ön adını söylediler adını ve soyadını bilmiyorum."

Sunucu Seda Akgül'den ilginç itiraf: Bir iş adamı benimle görüntülenmek için 150 bin TL teklif etti

Seda Akgül, Magazin

YORUMLAR(28)
CETO:buna o parayi veren adam ya kör yada akli selim degil . . . . 100 bin diyor yahu :) rusyanin tamami türkiyenin yarisi :) oy oy oy oy . . . . . . :) 100 bin mis . . . pörsümüs bayatlamis kadin pardon bayan hahahah :)
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KESİNNESİN:Fıkradaki gibi, ne olduğunu biliyoruz da fiyatını bulmaya çalışıyoruz
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KESİNKESMEYİN:Adam iddiaya girmiştir, seda çıksaydı daha fazlasını kazanırdı yoksa işi ne
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ALPER:Paran çoksa istediğin gibi harcarsın. Sen parayı konuştur insanları almadan bile konuşturursun. aldığında da öttürürsün :-)
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YAŞASIN TÜRKİYE DEVLETİ:Teyze yapma :)
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ECİVİCİVOKKEY:ya seninle yemeğe çıkmam için senin bana 100 bin tl vermen gerekir , o da şu an çok borcum olduğu için yoksa selam vermem
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ECİVİCİVOKKEY:borçlu ve yakışıklı
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BİLİNMEZ:sen kimsin ki? :-D
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HAKO:Gündemde Kalmak için sen atıyor olmayasın diyesi geliyor insanın
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SLM:SEN DÜKKANIN KAPISINI AÇIK BIRAKIRSAN ELBET MÜŞTERİ GELECEK. .
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