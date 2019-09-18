Sunucu Seda Akgül'den ilginç itiraf: Bir iş adamı benimle görüntülenmek için 150 bin TL teklif etti

Ünlü sunucu Seda Akgül, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Akgül, Kısmetse Olur programına sunarken kendisine bir iş adamından gelen ilginç teklifi anlattı.

"BENİMLE GÖRÜNTÜLENMEK İÇİN PARA TEKLİF ETTİ"

Sivri açıklamalarıyla gündeme gelen Seda Akgül, Kısmetse Olur programı sunarken başına gelen ilginç olayı şöyle anlattı: "Sevgili kiralayan var bana böyle teklif gelmişti. Ankaralı bir iş adamı, çok ünlü bir restoranda yemek yeyip, çıkıştı da benimle görüntülenmek istedi. Bunun karşılığında da 100-150 bin TL teklif etti. Ben hırlı mı hırsız mı nereden bileyim? Benim adım o adamla çıkacak, geçimini neyle sağlıyor? Nasıl böyle bir şeyi kabul edebilirsin ki? Bu adamla bir süre sevgili gibi yapacaksın ve ertesi gün başka bir adamla görüntülenmeyeceksin. Ben kişiyle hiç tanışmadım, kabul etmediğim için sadece ön adını söylediler adını ve soyadını bilmiyorum."