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Seda Akgül, dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucu Seda Akgül, dün akşam rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Hasta yatağında fotoğraf paylaşan Akgül, "Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim. Korona değilim" dedi. Bugün sunuculuk yaptığı canlı yayına çıkan Akgül, kolundaki iğneyle programa gelerek herkesi şaşkına çevirdi.

09.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:13

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seda Akkul, sosyal medya hesabından hasta yatağında ağzında maskeyle bir fotoğraf paylaşarak sevenlerini korkuttu. Sunucunun maskeli hali ise akıllara 'Koronavirüse mi yakalandı?' iddiasını getirdi.

"EKLEM AĞRISI VE BAŞ DÖNMESİYLE GİTTİM"

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından bugün fotoğrafını paylaşan sunucu "Bana dün akşam bebekler gibi bakan sevgili dostum Gülten Aşıcıoğlu'na çok teşekkür ederim. Korona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum. Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim. Şu anda iyiyim. Yayında görüşürüz" dedi.

Sunucu Seda Akgül, dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

KOLUNDAKİ İĞNEYLE YAYINA ÇIKTI

Bugün Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında açıklama yapan Akgül, "Dün sopayla dövülmüş gibi hissediyordum ve hastaneye gittim. Geceyi hastanede geçirdim sabah da kaçtım. Aslında raporluydum. Kaçarken de kolumda katateri unutmuşum şu an kolumda iğne var. Huzurlu, temiz bir gece geçirdim. Serumu yeyince kendime geldim, şu an bomba gibiyim" ifadelerini kullandı.

Seda Akgül'ün kolunda unuttuğu iğne ise partneri Bircan Bali'nin ağzını açık bıraktı.

Sunucu Seda Akgül, dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Bircan Bali
Seda Akgül, dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Etiketler: Seda Akgül, Magazin
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Yorumlar (13)
TAMER:Bunlara kızmayın bunları bu milletin başına bela edenleride bunlarıda Allah tez zamanda kahru perişan eylesin.
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UZMAN40:Bunların maaşı nerden geliyor. Dedikodu için maaş verenin herhalde çok parası vardır. Çok merak ediyorum.
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Â:Öylebir haberki sanki vatannı kurtarıyor altarafı dedikodu mezemesi çıkarmış kendine.
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EBRU:gidinde faydalı bir iş yapın bircan seda seren. saçma sapan şeyler konuşucagınıza ekmek yapıp satın da en azından bir iş yapmış olursunuz
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EBRU:dedikodu yapmaktan hiçbirşey alıkoyamamış
Cevap Yaz 0 4
REF:3aylık bebeğede o iğneyi akıyorlar işin ilginc yanı serumun işi bitince iğneyi cıkarmaları lazım gösteriş yapacak işte
Cevap Yaz 2 13
EŞREF:gösteriş ne alaka iyice saçmalamışsın kendi kolunda bir düşünsene ?
3 3
ADAM ADAM:Ne işi var yayında herkesi eve davet edip kendileri para kazanma derdinde
Cevap Yaz 2 9
RÜKNETTİN KAZMASAPI:Alttaki kadın değişik birşey görmüş gibi şaşkın, ne olabilir
Cevap Yaz 3 3
HAKKI:Gösteriş merakından başka biley değil reklam kokuyor.. Allah islah etsin.
Cevap Yaz 0 4
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