Sunucu Seda Akgül, kavgalı olduğu Hakan Ural için Cumhurbaşkanına seslendi

Bir süredir Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta isimli programda Hakan Ural ile sunuculuk yapan Seda Akgül'ün yerine Nur Tuğba Algül getirildi. İşine son verilmesinde Hakan Ural'ı suçlayan Akgül, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

KARŞILIKLI BİRBİRİNİ SUÇLADILAR

Seda Akgül, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak Hakan Ural'ın yüzünden kovulduğunu söyledi. Hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından cevap veren Hakan Ural ise "İş etik ve ahlaklarına, örf adetlerimize, bir de değil birkaç kere aykırı davranma sonucu kaynaklanan ayrılık bu işe emek veren tüm kişi ve kuruluşların bir arada verdiği tasarruftur" dedi.

"TÜRK ÖRF VE AHLAKINI BİZE KİM ÖĞRETİYOR?"

Eski partneri Hakan Ural'ın bu açıklaması karşılığında sinirlerine hakim olamayan Seda Akgül, Instagram hesabından bir video yayınlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek şunları söyledi: "Türk örf ve ahlakını bize kim öğretiyor! Açık kaynaklardan alınmış, herkesin ulaşabileceği, yayın yasağı olmayan medya unsurlarıdır. Devamı bendedir! Eski eşe dayak itirafı Sibel Hanım ile ilgili... Eski partneri Esra Eron, benden sonra TV8... Baskı ile açıklaması Instagram'dan kaldırılan, şehitlere vatana, millete ağlayan beyefendinin cezai hükmü! Ve biz Türkler hep ergen öz evlatlarımızla böyle mi öpüşürüz? Örf, adet, gelenek, görenek? Siz Hakan Abi'm aslansın kaplansın diyenler... Örf ve adetiniz bu mu? Beni örf ve adetle suçlamasalardı susardım..."

CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ

"Özür diliyorum bazı ifşalarda bulundum bana yakışmıyor ama beni Türk ve örf adetlerine uymamakla suçlayanların geçmişi, aile yapısı, mafyacıklar... Bunları da ifşa etmeden duramayacağım... Ben de sayın Cumhurbaşkanımdan randevu istiyorum konuşmak istiyorum..."