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Sunucu Seda Akgül, oğlunu 70 bin TL'lik okula yazdırmak isteyen Arda Turan ve eşine ateş püskürdü

Sunucu Seda Akgül, oğlunu 70 bin TL'lik kreşe yazdırmak için harekete geçen ve 3 dil öğrenmesini isteyen Arda Turan ve eşine katıldığı canlı yayında "Babadan daha az dava ve vahşi hareketler görsün, bence o çocuk için daha hayırlı." diyerek ateş püskürdü.

18.09.2019 12:05

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, 1 yaşına girecek olan oğulları için şimdiden yıllık ücreti 70 bin TL olan anaokulu için sıraya girdi. Önceki gün magazin muhabirleriyle sohbet eden Aslıhan Doğan Turan çıkan haberleri doğrularken oğlunun 3 farklı dil öğrenmesini istediğini söyledi. Doğan'ın açıklamalarını izleyen sunucu Seda Akgül ise Turan çiftine zehir zemberek sözler söyledi.

OĞULLARI İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTILAR

Yıldız futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan 11 aylık oğulları Hamza Arda'nın eğitimi için kesenin ağzını açtı. Çocuklarının eğitimi için araştırma yapmaya başlayan Aslıhan Doğan yıllık ücreti 70 bin lira olan bir anaokulu için şimdiden sıraya girdi. Çift aynı zamanda çocuklarının İngilizce eğitimi alması içinde 20 bin TL'yi gözden çıkardı.

"UMARIM ASLIHAN'IN DIŞI KADAR İÇİ DE GÜLÜYORDUR"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Seda Akgül, Aslıhan Doğan'ın açıklamalarının ardından şunları söyledi: "Babası lise mezunu dimi. Aslıhan'ın ailesi zengin ve onun yurt dışı eğitimi var. Berkay ve Arda davasından sonra Aslıhan'ın gülmesine takıldım. İnşallah dışarıdan güldüğü kadar içinden de gülüyordur. Sonuçta birinin burnu kırıldı. O insanın meslek hayatı tehlikeye girdi mi? Ben buna niye güleyim, üstelik kocam yaptıysa? Hiçbir şey yapma. Kocan pişman olmuş, olay mahkemeye taşınmış. Berkay'ın umduğu ceza çıkmamış ama belli ki ortada tespitli bir suç var. Sadist miyim niye gülüyorum? Kocam hak ettiği cezayı almadı diye çok mu mutluyum? İnsanlar ünlü diye hak ettiği cezayı almasın mı?

"ÇOCUK ÖNCE BABADAN DAHA AZ VAHŞİ HAREKETLER GÖRSÜN"

Bir çocuğun tahtını yapabilirsin ama bahtını yapamazsın. Çocuk bir kere 3 yaşında 3 dile hatırlatamaz. Bunu öğrenmesi için ortamında yaşaması gerekir. Sürekli insanların o 3 dili konuşuyor olması lazım. Arda yeteneğiyle kazandı parayı. Aslıhan gümüş kaşıkla doğdu. Konuşmayı bilmiyorlar, oturup kalkmayı bilmiyorlar. Çocuk gördüğü şeyi örnek alır. Önce o aileden sevgi görsün. Babadan daha az dava ve vahşi hareketler görsün, bence o çocuk için daha hayırlı. Çocuklar modelleme yöntemiyle öğrenir. Eğitim evde gördüğü, şuana kadar gördüklerine bakılırsa gitsin gitsin o okula."

Sunucu Seda Akgül, oğlunu 70 bin TL'lik okula yazdırmak isteyen Arda Turan ve eşine ateş püskürdü

Arda Turan, Seda Akgül, Magazin, Spor

YORUMLAR(37)
DOĞRUSU MAMUT:ZENGİNİN PARASI ZÜÜRT''ÜN ÇENESİNİ YORARMIŞ KENDİNİ GAZETECİ SANAN BAYANIN DURUMU BU, ARDA CEZA ALMAMIŞ DİYE EŞİ GÜLÜYORUMUŞ, NE YAPACAKTI KOCASI CEZA ALMADI DİYE AĞLAYACAKMIYDI, BU NASIL BİR DÜŞÜNCE TARZI, MAHKEME KARARINI VERMİŞ BERAAT ETTİRMİŞ , BU DAVA İLE İLGİLİ İDAM KARARIMI BEKLENİYORDU. ? AYRICA BU ÜNLÜ KİŞİLERİN ADALET MEKANİZMASINI BU KADAR MEŞGUL ETMELERİ DE AYRI BİR KONU , ARDA'' NİN KARIŞTIĞI BU KAVGAYA NORMAL İNSANLAR ARASINDA YAŞANSA MAHKEMEYE DAHİ ÇİKAMAZLARDİ.
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2 0
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ADMAN:Arda ayip etmissin, insan bir büyügün olarak evde cocugunu nasil yetistirecegine Seda Akgül ablandan bilgi alsaydin.
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AY:acayip insalar asli hani diyordu durmak yok cocuk yapmay devm diye????? . gösteris meraklilari
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0 0
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SADRİALIŞIK:al bir israf gösterisi daha arda turan ülkenin en boş insanlarindan bir tanesidir arda turran yaşama amacı atletico madridlerden barcelonaya uzanmış ama sonra gözünü başakşehirde bir pavyonda berkayla boğaz boğaza tutuşurken bulmuş nereden nereye arda tıran kitap yaz o tutar bak
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7 0
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CİMİNLİ:bir şişe parfüme ondan fazla para harcayan kokoşlarında eleştirmek hakkı varmı bu durumu. benimde param olsa 700 bin tllik okula yollarım var veriyor size ne
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10 4
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JEAN RENO:zenginin malı züğürtün. . . .
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33 7
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BENDE DİYORUM:Böyle dünyanin taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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9 0
YETMİŞÜÇ:Klavyesini yorarmış
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13 0
KÜRŞAT:konuşma zilli senin gibi ahlaksız mı olsun
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18 23
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ZAZA:Ee Bunun Mesleği bu Zaten.
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6 5
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