Sunucu Sibel Şentürk İş Hayatındaki Başarısından Söz Ettiriyor!

Birçok ödül töreninde ve televizyon programında çalışma hayatına devam eden başarılı ve güzel sunucu Sibel Şentürk, iş hayatında emin adımlarla ilerliyor.

Güzel sunucu daha önce birçok ödül töreninde ve programlarda sunuculuk yapmış, reklam filmlerinde oynamış ve işinin ehli olduğunu kanıtlamıştı.

Şu anda Mavi Karadeniz Tv'de, Yeşilçam yıldızlarından Hasan Kıdıkoğlu ile Mavi Gezinti programının sunuculuğunu üstlenmiş durumda.

Başarılı sunucu yaptığı her işte gösterdiği başarısı ve titizliği ile kaliteli duruşundan da ödün vermiyor. Birçok kanal ve reklam firmalarından iş teklifi alan Sibel Şentürk, başarılı olmasının sebebini iş seçimlerinde çok dikkatli davranmasına bağlıyor.

Sevilen sunucu Sibel Şentürk, gelecek günlerde Youtube için sokak röportajları formatından yeni yayınlara başlayacağının, bu yayında sokak röportajları yanı sıra, ünlüleri de konuk edeceğinin haberlerini de verdi.