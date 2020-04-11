Sunucu Erem Şentrük’ü canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı

TVNET'te yayınlanan "Nerede Kalmıştık" adlı programın sunucusu Erem Şentürk Türkiye'deki korona virüsü vakalarını anlatırken canlı yayında önce elektrik çarptı.

Dijital ekrana dokunduğu anda 'Allah' diye bağırarak tepki veren Erem Şentürk programa devam ederken bu kez ayağı kaydı. Düşmekten sonr anda kurtulan Erem Şentürk "Önce elektirk çarptı, şimdi düştüm kafayı gözü yarıyordum. Bugün bu stüdyodan mübarek cuma günü sağ çıkarsam devam edeceğim haberleri sunmaya" dedi.

"İYİYİM BEN, SORUN YOK"

Konuyla ilgili olarak TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu, "Merak eden seyircilerimiz ve takipçiler için zorunlu açıklama: Erem Şentürk'ün sağlık durumu gayet iyi, düşük voltajlı bir ortamda dinleniyor" açıklaması yaparken Şentürk de "İyiyim ben. Evet, sorun yok, iyiyim" dedi.