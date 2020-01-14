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Sunucuya koalayı 'vahşi ayı' diye tanıttılar

Avustralya'da Kanguru Adası Vahşi Yaşam Parkı'nı ziyaret eden tv sunucusu Debi Edward'a park çalışanları şaka yaptı.

14.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:15Sunucuya koalayı 'vahşi ayı' diye tanıttılar

'da Kanguru Adası Vahşi Yaşam Parkı'nı ziyaret eden tv sunucusu Debi Edward'a park çalışanları şaka yaptı. Görevliler bir kolayı 'zehirli dişleri olan vahşi ayı' olarak tanıtarak sunucuyu kandırdı.

İngiliz televizyon sunucusu Debi Edward, yangınları yapmak için ekibiyle birlikte Avustralya'ya gitti. Edward, Kanguru Adası'nda bulunan Vahşi Yaşam Parkı'nı ziyaret etti. Park çalışanları, haberin bir bölümünde kullanmak için kendisine getirilen koalayı 'zehirli dişleri olan vahşi bir ayı' olarak tanıttılar. Bu vahşi ve saldırgan türün koalaların kuzenleri ve ağaçlardan aniden düşerek insanlara saldıran 'Düşen Ayı' olduğu belirtildi. Debi Edward, üzerine özel kuvvetlerin giydiği türde bir koruyucu kıyafet giydi ve koalayı kucağına aldı. Kısa bir çekimden sonra, görevlilerin koalayı hiçbir önlem almadan kucağına geri aldığını gören sunucu kendisine şaka yapıldığını anladı.



Avustralya, Dünya

Kaynak: DHA

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