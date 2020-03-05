Süper Ajanlar Filmi

Guillaume Ivernel, Zhiyi Zhang ikilisinin yönetmenliğini yaptığı animasyon film
in senaryosunda Stéphane Carraz, Michel Pagès ve Zhiyi Zhang'ın imzaları bulunuyor. Filmin orijinal seslendirmelerinde ise Karen Strassman, Monsieur Poulpe ve Davy Mourier yer alıyorlar.Yönetmen:
Guillaume IvernelSenaryo:
Michel Pagès, Stéphane CarrazFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
SpyciesYapımcı Firma:
Siyah Beyaz MoviesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Çin, FransaOrijinal Dili:
Çince, İngilizceFilmin Süresi:
90 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
07.02.2020 Süper Ajanlar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.