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Süper Amatör'e 2 hafta ara

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 13.hafta karşılaşmaları ile ilk yarı tamamlandı.

16.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:31Süper Amatör'e 2 hafta ara
Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 13.hafta karşılaşmaları ile ilk yarı tamamlandı.

21 2019 Cumartesi günü başlayan Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 15 Aralık Pazar günü oynanan karşılaşmalarının ardından ilk yarıda perde kapandı. İlk yarıda geride kalan 13 hafta büyük mücadeleye sahne oldu. Ligin ikinci yarısı ise hem şampiyonluk yarışında hem de küme düşme potasından birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak.

Kayseri Futbol İl Temsilciliği aldığı karar sonrası Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 2 hafta ara verdi. Süper Amatör Küme 4-5 Ocak'ta kaldığı yerden devam edecek. - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kayseri, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

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